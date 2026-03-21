Израильские ВВС нанесли удары по центру ядерных исследований в Тегеране

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в субботу нанесли удары по стратегическому объекту ядерных исследований и разработок в Тегеране, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как заявили в ЦАХАЛ, "стратегический" объект в технологическом университете Малек Аштар в Тегеране использовался иранской военной промышленностью для разработки компонентов ядерного оружия.

Университет Малек Аштар, подчиняющийся министерству обороны Ирана, находится под западными санкциями за деятельность, связанную с иранской ядерной программой и программой баллистических ракет.

Ранее в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нарастить в ближайшем будущем интенсивность ударов по Ирану.

"Израиль готов продолжать наступление, чтобы обезглавить Иран и нейтрализовать его стратегические возможности. Это будет происходить до тех пор, пока любая угроза в отношении интересов Израиля и США в регионе не будет устранена".