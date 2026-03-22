В Тегеране заявили, что Ормузский пролив полностью закрыт лишь для врагов Ирана

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Иран полностью перекрыл движение через Ормузский пролив лишь для судов, связанных с врагами страны, заявил иранский представитель в Международной морской организации Али Мусави.

По сообщению The Guardian, Мусави пояснил, что "суда врагов Ирана" не имеют возможности безопасно пересекать пролив. В остальных случаях, по его словам, существует способ координации по вопросам безопасности с Тегераном.

Кроме того, Мусави подчеркнул, что Иран готов к сотрудничеству в рамках Международной морской организации по вопросам безопасности и по защите моряков в районе Персидского залива.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран в ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив.

Ормузский пролив фактически оказался заблокирован Ираном после того, как Израиль и США начали военную операцию против Тегерана.