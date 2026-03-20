Лондон разрешил Вашингтону использовать свои базы на фоне ситуации в Ормузском проливе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Соглашение об использовании США британских баз для коллективной самообороны на Ближнем Востоке подразумевает также их использование для нанесения ударов по иранским объектам, использующимся для ударов в Ормузском проливе, говорится в заявлении по итогам встречи британских министров в пятницу.

"Министры подтвердили, что соглашение об использовании США британских баз для коллективной самообороны в регионе включает в себя оборонительные операции США по разрушению площадок для запуска ракет и вооружения, используемых для ударов по судам в Ормузском проливе", - сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что Лондон тесно сотрудничает с международными партнерами для разработки плана по защите судоходства в проливе. Британские министры осудили иранские удары по судам.

При этом они подчеркнули, что подход Великобритании к конфликту не изменился, и Лондон продолжит защищать свои интересы и союзников без вовлечения в конфликт.