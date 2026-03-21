Иран готов способствовать безопасному проходу через Ормузский пролив судов под флагом Японии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Иран готов обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив коммерческим судам под японским флагом, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Иран может позволить японским судам проход через Ормузский пролив без каких-либо проблем. Дискуссии продолжаются", - приводит в субботу слова министра иностранных дел Ирана японское агентство "Киодо".

Аракчи заверил, что Иран не перекрывал пролив, он остается открытым, однако ограничения введены в отношении недружественных стран, причастных к американо-израильским ударам по Ирану.