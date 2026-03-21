Иран готов способствовать безопасному проходу через Ормузский пролив судов под флагом Японии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Иран готов обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив коммерческим судам под японским флагом, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Иран может позволить японским судам проход через Ормузский пролив без каких-либо проблем. Дискуссии продолжаются", - приводит в субботу слова министра иностранных дел Ирана японское агентство "Киодо".

Аракчи заверил, что Иран не перекрывал пролив, он остается открытым, однако ограничения введены в отношении недружественных стран, причастных к американо-израильским ударам по Ирану.

Хроника 28 февраля – 21 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Аббас Аракчи Ормузский пролив Япония
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });