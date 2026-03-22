Саудовские военные сообщили о перехвате ракеты и нескольких дронов из Ирана

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Силы ПВО Саудовской Аравии в воскресенье утром перехватили несколько дронов и ракету, которые были запущены из Ирана, сообщает агентство EFE.

По данным саудовского Минобороны, БПЛА были нацелены на восток страны.

В министерстве добавили, что в общей сложности было сбито девять БПЛА.

Кроме того, военные зафиксировали пуски трех баллистических ракет по Эр-Рияду. Две ракеты в итоге упали вдали от населенных пунктов, еще одну сбили.

Жертв и разрушений удалось избежать, отмечают саудовские власти.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд заявил, что терпение Эр-Рияда на фоне иранских атак на страны Персидского залива не безгранично, королевство готово применить экономические, политические и дипломатические меры воздействия.

США и Израиль в конце февраля начали операцию против Ирана. В ответ Иран продолжает атаковать ракетами и беспилотниками Израиль, а также американские военные объекты в регионе.