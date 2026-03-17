США разместили в Саудовской Аравии эскадрилью истребителей F-35A

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ВВС США перевели на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии эскадрилью из 10 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, по данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA). Теперь это самый близкий к Ирану объект размещения американской боевой авиации.

В минувшее воскресенье истребители после трансатлантического перелета из США при поддержке самолетов-заправщиков прибыли на британскую авиабазу Лейкенхит, откуда 16 марта вылетели на Ближний Восток.

На авиабазе Принц Султан уже размещены шесть американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS, семь самолетов-ретрансляторов связи E-11A BACN, которые предназначены для обеспечения войск связью в условиях ведения боевых действий, а также самолеты-заправщики.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает более 250 самолетов. Самым крупным ее сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10.