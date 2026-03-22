Гросси работает над возобновлением контактов США и Ирана по атому

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что стремится возобновить контакты между США и Ираном по атомной проблеме.

"У меня состоялись важные разговоры в Белом доме, а также - с Ираном. Раньше были контакты между сторонами, и мы надеемся восстановить их", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

При этом Гросси предупредил, что переговорный процесс будет возможен лишь в случае прекращения боевых действий. "Мы не можем ничего добиться, пока падают бомбы", - отметил глава МАГАТЭ.

Ранее в ходе визита в Вашингтон Гросси призвал США и Иран вернуться к переговорам.