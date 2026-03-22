Гросси работает над возобновлением контактов США и Ирана по атому

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что стремится возобновить контакты между США и Ираном по атомной проблеме.

"У меня состоялись важные разговоры в Белом доме, а также - с Ираном. Раньше были контакты между сторонами, и мы надеемся восстановить их", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

При этом Гросси предупредил, что переговорный процесс будет возможен лишь в случае прекращения боевых действий. "Мы не можем ничего добиться, пока падают бомбы", - отметил глава МАГАТЭ.

Ранее в ходе визита в Вашингтон Гросси призвал США и Иран вернуться к переговорам.

Хроника 28 февраля – 22 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Новости по теме

Глава Минфина США заявил о достаточности средств для продолжения ударов по Ирану

 Глава Минфина США заявил о достаточности средств для продолжения ударов по Ирану

NASA сообщило о неполадках на российском корабле "Прогресс"

КСИР обещал полностью перекрыть Ормузский пролив в случае ударов США по электростанциям

Католикос-патриарх Грузии Илиа II похоронен в Сионском соборе в Тбилиси

Иран предупредил США об ответных мерах в случае ударов по его электростанциям

 Иран предупредил США об ответных мерах в случае ударов по его электростанциям

Саудовские военные сообщили о перехвате ракеты и нескольких дронов из Ирана

Британия разместила в Аравийском море атомную подлодку с крылатыми ракетами

Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси

 Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси

Эксперт: "Что делать?" - главный вопрос для Трампа

 Эксперт: "Что делать?" - главный вопрос для Трампа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 марта
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 969 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8744 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
