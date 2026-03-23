Глава МИД Омана сообщил об усилиях добиться разблокировки Ормузского пролива

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Оман активно работает над восстановлением безопасного прохода судов через Ормузский пролив, сообщил в соцсети Х глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

"Оман интенсивно работает над тем, чтобы организовать безопасный проход через Ормузский пролив", - написал он.

Аль-Бусаиди подчеркнул, что конфликт США и Израиля с Ираном уже привел к серьезным экономическим проблемам, которые могут стать еще хуже, если боевые действия продолжатся. Он добавил, что военные действия начались не по вине Ирана.

Оман был посредником на переговорах Ирана с США, проводившихся до начала американо-израильской военной операции против Тегерана.