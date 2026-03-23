Молдавские прокуроры запросили 25 лет лишения свободы для олигарха Плахотнюка

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии прокуроры запросили 25 лет лишения свободы для олигарха Владимира Плахотнюка. Запрос обвинения зачитал в понедельник на заседании суда Кишинева прокурор по делу Александр Черней.

Запрос прокуратуры был зачитан в отсутствие обвиняемого, который отказался явиться в суд. Инстанция в понедельник продолжила рассмотрение дела Плахотнюка, которое дошло до стадии судебных дебатов.

Плахотнюк остается в следственном изоляторе №13 в центре Кишинева. На прошлой неделе суд в очередной раз продлил его содержание под арестом еще на 30 суток.

Бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк бежал из Молдавии после смены власти в 2019 году. В июле 2025 года он был арестован в Греции, 25 сентября был экстрадирован в Молдавию по запросу Генпрокуратуры республики. С тех пор содержится под стражей в тюрьме. В его отношении выданы четыре ордера на арест: один - по делу, находящемуся на стадии судебного разбирательства, и ещё три - по делам на стадии уголовного расследования.

Плахотнюк проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, самое громкое из которых - о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Это дело прокуратура передала в суд в июле 2023 года. В сентябре 2025 года дело Плахотнюка было выведено отдельно от общего дела по краже миллиарда долларов из банковской системы - чтобы ускорить его рассмотрение.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В феврале 2019 году МВД России обвинило его и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн). Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка.