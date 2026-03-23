Поиск

Трамп по-прежнему намерен добиться выделения $200 млрд на нужды Пентагона

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что по-прежнему желает добиться выделения $200 млрд дополнительного финансирования оборонной сферы.

"Их (эти средства - ИФ) хорошо иметь, их всегда хорошо иметь, ведь мир сейчас очень накален", - сказал Трамп журналистам во Флориде, отвечая на вопрос, считает ли он необходимым добиваться выделения этой суммы при том, что ранее он заявлял о намерении завершать конфликт с Ираном.

Ранее CNN информировал, что в ближайшее время Трамп может обратиться к Конгрессу с просьбой выделить $200 млрд на оборонные нужды. По словам источников телеканала, провести это будет тяжело: в Республиканской партии не верят, что у них хватит голосов для принятия финансирования. По их словам, для таких действий Белому дому необходимо разработать гораздо более детальный план.

В четверг на прошлой неделе Associated Press сообщало, что Пентагон якобы направил в Белый дом запрос о выделении дополнительно $200 млрд на продолжение военной операции против Ирана.

Агентство отмечало, что эта сумма, как ожидается, добавится к дополнительному финансированию, которое Пентагон уже получил в прошлом году в рамках масштабного законопроекта Трампа о снижении налогов.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что после продуктивных контактов с Ираном принял решение заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской электроэнергетической инфраструктуре.

Дональд Трамп Иран Пентагон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

