США желают урегулировать конфликт с Ираном не позднее 9 апреля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - США планируют добиться соглашения об урегулировании конфликта с Ираном к 9 апреля, сообщает в понедельник Ynet со ссылкой на источник.

"Израильский источник сообщил, что американцы наметили 9 апреля как день окончания войны", - информирует портал. До этого, как указывает портал со ссылкой на этот источник, должны идти переговоры.

Источник утверждает, что завершение конфликта 9 апреля позволит президенту США Дональду Трампу прибыть на празднование Дня независимости Израиля (21-22 апреля) для получения Премии Израиля - высшей государственной награды страны.

Собеседник Ynet добавил, что переговоры США и Ирана намечены на этой неделе в Пакистане.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Комментируя сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном, Трамп заявил, что "не уверен", что понимает, о чем они пишут.

Позднее Трамп сказал CNN, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат атаковать Иран.