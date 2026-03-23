Иран сообщил о начале 77-й волны ударов по Израилю и базам США в регионе Персидского залива

Иранские военные заявили, что продолжат сражаться, невзирая на заявления Трампа

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) сообщили о начале 77-волны ударов по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке, передает в понедельник Al Jazeera.

"Атаки с использованием сверхтяжелых и точечных систем, баллистических ракет Khyber Shaken и разрушительных дронов нацелены на север, центр и юг Израиля", - приводит телеканал выдержку из коммюнике представителя КСИР.

Иранские военные также утверждают, что нанесли удары по американским базам "Али Аль-Салем" в Кувейте, "Аль-Хардж" в Саудовской Аравии и "Аль-Дафра" в ОАЭ.

"Противоречивое поведение президента США Дональда Трампа не заставит нас оставить фронт, и мы продолжим борьбу", - отмечается в заявлении.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Комментируя сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном, Трамп заявил, что "не уверен", что понимает, о чем они пишут.

Позднее Трамп сказал CNN, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.