КСИР пообещал обстреливать Израиль в ответ на удары по мирным жителям Ливана и Газы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции заявил, что если Израиль будет наносить удары по гражданским лицам в Ливане и секторе Газа, то Иран осуществит мощные ответные атаки, сообщают иранские СМИ.

КСИР объявил, что военные будут действовать "без всяких ограничений" и Израиль столкнется с "мощными атаками с применением ракет и беспилотников".

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее 24 марта заявил, что израильские военные разрушат южные районы Ливана так же, как сделали это в Газе. Он отметил, что армия будет уничтожать не только инфраструктуру "Хезболлы", но и жилые дома близ границы, так как, по его словам, они "используются в качестве террористических форпостов".

Минздрав Ливана сообщил, что при ударе Израиля к юго-востоку от Бейрута погибли три человека, еще несколько человек пострадали, под удар попало жилое здание.

Израильские военные в последние недели параллельно с массированными ударами по Ирану проводят и операцию против "Хезболлы" на юге Ливана. Бойцы военного крыла этой ливанской группировки проводят обстрелы израильской территории.

Последствия израильских ударов в Ливане

Хроника 28 февраля – 24 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран Израиль Газа Ливан
