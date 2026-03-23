Иран угрожает заминировать Персидский залив при нападении на его побережье или острова

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В случае атаки военных США или Израиля на побережье или острова Ирана Тегеран начнет минирование Персидского залива, заявили в понедельник в Совете обороны Ирана.

"Любая попытка врага атаковать иранские побережье или острова естественным образом и в соответствии со стандартными военными практиками приведет к тому, что все пути доступа и линии коммуникаций в Персидском заливе, а также побережье будут заминированы различными типами морских мин, в том числе минами, которые могут запускаться с побережья", - приводит The Guardian заявление Совета.

В нем отмечается, что если это произойдет, то Персидский залив надолго окажется в такой же ситуации, в которой сейчас находится Ормузский пролив.

Ранее The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщала, что США рассматривают возможность наземной операции по захвату иранского острова Харк. По данным газеты, высокопоставленные официальные лица США в последние дни проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что у США нет иной альтернативы, кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова. Предполагается, что контроль над островом, среди прочего, поможет наладить судоходство через Ормузский пролив.

Военная операция США и Израиля в Иране

Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 23 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп приказал военным пять дней не наносить удары по объектам энергетики в Иране

Аэропорт Нью-Йорка закрыт после столкновения самолета с пожарной машиной

WSJ узнала о планах Цукерберга создать личного ИИ-агента для помощи в управлении Meta

Песков опроверг сообщения о предложении РФ для США по поводу разведданных

Кремль не комментирует сообщения о захвате Францией танкера, следовавшего из РФ

Politico узнало, что ЕС ограничил доступ Венгрии к конфиденциальной информации

Лукашенко разрешил литовским грузовикам выехать из Белоруссии

Магнитная буря на Земле завершилась

Tesla и SpaceX построят крупный завод по выпуску чипов в Остине
