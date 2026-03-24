США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей F-16

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ВВС США разместили на авиабазе Овда в Израиле дополнительно эскадрилью из 12 истребителей F-16, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

На авиабазе Овда в Израиле уже находится эскадрилья из 12 американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает около 250 самолетов. Самым крупным ее сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских боевых самолетов, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10. Помимо Израиля истребители также размещены на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии и на авианосце USS Abraham Lincoln.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские военные самолеты совершили свыше 8 тыс. боевых вылетов с сначала операции против Ирана.