США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей F-16

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ВВС США разместили на авиабазе Овда в Израиле дополнительно эскадрилью из 12 истребителей F-16, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

На авиабазе Овда в Израиле уже находится эскадрилья из 12 американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает около 250 самолетов. Самым крупным ее сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских боевых самолетов, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10. Помимо Израиля истребители также размещены на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии и на авианосце USS Abraham Lincoln.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские военные самолеты совершили свыше 8 тыс. боевых вылетов с сначала операции против Ирана.

Военная операция США и Израиля в Иране

Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 24 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
В Колумбии при крушении военно-транспортного самолета погибли не менее 48 человек

Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею враждебным государством

CENTCOM сообщил, что США поразили уже более 9 тыс. целей в Иране

Десантные корабли ВМС США с морпехами подходят к Аравийскому морю

В Иране заявили о контроле над Ормузским проливом и отсутствии необходимости его минировать

Bloomberg объяснил решение Трампа отложить атаки на электростанции Ирана желанием успокоить рынки

Что произошло за день: понедельник, 23 марта

Иран сообщил о начале 77-й волны ударов по Израилю и базам США в регионе Персидского залива

Спикер парламента Ирана опроверг ведение переговоров с Вашингтоном

Axios узнал, что США контактируют с главой иранского парламента Галибафом

