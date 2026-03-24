CENTCOM сообщил, что США поразили уже более 9 тыс. целей в Иране

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американские войска уничтожили более 9 тыс. целей с начала военной операции против Ирана, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Среди целей среди прочего было уничтожено или повреждено более 140 иранских военных кораблей.

Указывается, что в операциях задействованы многочисленные истребители, стратегические бомбардировщики, авианосцы, ракетные эсминцы, подводные лодки, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Отмечается также, что американские войска по-прежнему сосредоточены на ликвидации иранских баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и уничтожении военно-промышленной базы.

"Американские войска продолжают наносить агрессивные удары по иранским военным целям с использованием высокоточных боеприпасов", - подчеркнули в CENTCOM.