Очередь грузовиков на выезд из Белоруссии в Польшу за сутки выросла вдвое

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Очередь грузовиков на выезд через белорусско-польскую границу за последние сутки выросла двое, до 508 единиц, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

"На въезд в Литву и Польшу скопилось более 1,1 тысячи большегрузов. Самый загруженный маршрут проходит через (польский пограничный переход - ИФ) Кукурыки (Козловичи) - 400 автомобилей. 108 грузовых авто фиксируется перед Бобровниками (Берестовица)", - говорится в сообщении.

Сутками ранее в очереди на польском направлении ожидало оформления 270 грузовиков.

Очередь на выезд из Белоруссии в Литву, через КПП Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) за минувшие сутки также выросла, но незначительно - с 570 до 610 машин.

Отмечается, что польская и литовская службы по-прежнему не выполняют нормы по пропуску транспорта, оформив за предыдущие сутки от 13% в случае Литвы до 49% на польских КПП от установленного количества.

Ранее 24 марта представитель литовской Государственной пограничной службы (VSAT) Гедрюс Мишутис сообщил, что в Литву въехали первые 8 грузовиков, хранившихся на спецстоянках в Белоруссии после закрытия границы.

23 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил литовским грузовикам, застрявшим в республике после закрытия Литвой границы с октября, выехать после оплаты услуг по их хранению на спецстоянках. По данным пресс-службы белорусского правительства, речь идет о более чем 1,9 тысячи тягачей, прицепов и полуприцепов. Президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Эрландас Микенас заявлял, что по подсчетам ассоциации, выезд всего хранящегося на белорусских спецстоянках литовского транспорта при актуальной пропускной способности пограничных пропускных пунктов займет месяц.

В пресс-службе правительства Белоруссии отдельно отмечали, что "литовские транспортные средства, фактически принадлежащие польским перевозчикам, смогут выезжать в том числе и через польское направление, где сопредельная сторона работает более активно". Конкретное число таких транспортных средств не сообщалось.