Очередь грузовиков на выезд из Белоруссии в Польшу за сутки выросла вдвое

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Очередь грузовиков на выезд через белорусско-польскую границу за последние сутки выросла двое, до 508 единиц, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

"На въезд в Литву и Польшу скопилось более 1,1 тысячи большегрузов. Самый загруженный маршрут проходит через (польский пограничный переход - ИФ) Кукурыки (Козловичи) - 400 автомобилей. 108 грузовых авто фиксируется перед Бобровниками (Берестовица)", - говорится в сообщении.

Сутками ранее в очереди на польском направлении ожидало оформления 270 грузовиков.

Очередь на выезд из Белоруссии в Литву, через КПП Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) за минувшие сутки также выросла, но незначительно - с 570 до 610 машин.

Отмечается, что польская и литовская службы по-прежнему не выполняют нормы по пропуску транспорта, оформив за предыдущие сутки от 13% в случае Литвы до 49% на польских КПП от установленного количества.

Ранее 24 марта представитель литовской Государственной пограничной службы (VSAT) Гедрюс Мишутис сообщил, что в Литву въехали первые 8 грузовиков, хранившихся на спецстоянках в Белоруссии после закрытия границы.

23 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил литовским грузовикам, застрявшим в республике после закрытия Литвой границы с октября, выехать после оплаты услуг по их хранению на спецстоянках. По данным пресс-службы белорусского правительства, речь идет о более чем 1,9 тысячи тягачей, прицепов и полуприцепов. Президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Эрландас Микенас заявлял, что по подсчетам ассоциации, выезд всего хранящегося на белорусских спецстоянках литовского транспорта при актуальной пропускной способности пограничных пропускных пунктов займет месяц.

В пресс-службе правительства Белоруссии отдельно отмечали, что "литовские транспортные средства, фактически принадлежащие польским перевозчикам, смогут выезжать в том числе и через польское направление, где сопредельная сторона работает более активно". Конкретное число таких транспортных средств не сообщалось.

Новости по теме

Новости

В Кремле не знают, ведут ли переговоры США и Иран

Объекты энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары

"Росатом" начал заливку бетона на АЭС в Узбекистане

Вьетнамские авиакомпании отменяют некоторые внутренние рейсы из-за нехватки топлива

Лукашенко совершит официальный визит в КНДР

Brent подорожала до $103,78 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 24 марта

Число жертв крушения военно-транспортного самолета в Колумбии достигло 66

В Колумбии при крушении военно-транспортного самолета погибли не менее 48 человек

Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею враждебным государством

 Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею враждебным государством
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8774 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1021 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
