Литва передала ICAO информацию об инцидентах с метеозондами на границе с Белоруссией

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Литва представила Международной организации гражданской авиации (ICAO) доказательства инцидентов, вызванных запущенными с территории Белоруссии воздушными шарами контрабандистов, заявила на пресс-конференции в премьер-министр Инга Ругинене. Об этом сообщают литовские СМИ.

"Литва официально обратилась в Международную организацию гражданской авиации, предоставив собранные доказательства нарушений воздушного пространства, совершенных с территории Беларуси, - сказала Ругинене. - Это не единичные случаи, речь идет о повторяющихся действиях, которые затрагивают нашу гражданскую авиацию и представляют угрозу для безопасности международных авиаперевозок".

Теперь Литва ожидает от ICAO "четкой международной оценки и принципиального ответа".

По данным Министерства транспорта Литвы, с октября 2025 года воздушное пространство на литовско-белорусской границе было нарушено как минимум 16 раз, что повлияло на прием/отправку более 370 рейсов аэропортом Вильнюса и около 53 тысяч пассажиров, а общий ущерб превысил 2,3 миллиона евро.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией до конца ноября. После этого выяснилось, что в Белоруссии без возможности выехать в Литву остается множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, что было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило.