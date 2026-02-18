Поиск

Литва передала ICAO информацию об инцидентах с метеозондами на границе с Белоруссией

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Литва представила Международной организации гражданской авиации (ICAO) доказательства инцидентов, вызванных запущенными с территории Белоруссии воздушными шарами контрабандистов, заявила на пресс-конференции в премьер-министр Инга Ругинене. Об этом сообщают литовские СМИ.

"Литва официально обратилась в Международную организацию гражданской авиации, предоставив собранные доказательства нарушений воздушного пространства, совершенных с территории Беларуси, - сказала Ругинене. - Это не единичные случаи, речь идет о повторяющихся действиях, которые затрагивают нашу гражданскую авиацию и представляют угрозу для безопасности международных авиаперевозок".

Теперь Литва ожидает от ICAO "четкой международной оценки и принципиального ответа".

По данным Министерства транспорта Литвы, с октября 2025 года воздушное пространство на литовско-белорусской границе было нарушено как минимум 16 раз, что повлияло на прием/отправку более 370 рейсов аэропортом Вильнюса и около 53 тысяч пассажиров, а общий ущерб превысил 2,3 миллиона евро.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией до конца ноября. После этого выяснилось, что в Белоруссии без возможности выехать в Литву остается множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, что было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило.

ICAO Литва Вильнюс Белоруссия Инга Ругинене
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о закрытых двухчасовых переговорах Мединского в Женеве

Венгрия остановила поставки дизтоплива на Украину

 Венгрия остановила поставки дизтоплива на Украину

Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

 Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

Источник назвал безупречно организованными переговоры по Украине в Женеве

Axios сообщил о неформальных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро

МИД РФ назвал закупку Индией российских углеводородов выгодной обеим сторонам

Делегация РФ в Женеве получила указания действовать в духе Анкориджа

Источник сообщил, что переговорная группа РФ возвращается в среду из Женевы в Москву

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

 Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

Второй день переговоров России, США и Украины начался в Женеве
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 86 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8446 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });