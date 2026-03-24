Великобритания предложила провести саммит по открытию Ормузского пролива

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Великобритания может стать местом проведения саммита, посвященного обеспечению безопасности в Ормузском проливе, сообщает во вторник Politico.

"Сотрудничество между партнерами-единомышленниками будет включать проведение конференции по вопросам безопасности, которая может состояться в Лондоне или Портсмуте - базе Королевского флота на южном побережье Англии", - информирует издание со ссылкой на источник из числа британских чиновников.

Politico напоминает, что более 30 стран, включая ОАЭ, Францию, Германию, Италию и Нидерланды подписали совместное заявление, в котором они согласились приложить "надлежащие усилия" для обеспечения безопасности этого торгового маршрута.

По словам собеседника издания, Великобритания хочет помочь построить эту коалицию и "придать ей импульс", чтобы обеспечить безопасность прохождения судов через Ормузский пролив. В качестве рассматриваемых вариантов для обеспечения безопасности он назвал развертывание автономных систем траления мин с корабля-носителя в Персидском заливе, которое, однако, невозможно при нынешнем масштабе боевых действий.