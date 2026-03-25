Таиландский танкер благополучно прошел через Ормузский пролив

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Таиландский нефтяной танкер миновал Ормузский пролив после переговоров Бангкока с Ираном и Оманом, сообщил в среду глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткеу.

"Я обратился с запросом: если таиландским судам понадобится пройти через пролив, смогут ли они (Иран и Оман) помочь обеспечить безопасное прохождение? Они ответили, что сделают это и попросили нас предоставить названия судов, которые будут проходить транзитом", - цитируют министра западные СМИ.

Накануне в таиландской энергетической компании Bangchak Corporation сообщили, что танкер, стоявший на якоре в Персидском заливе с 11 марта, благополучно прошел через пролив.

После начала конфликта в регионе лишь небольшое количество судов миновало пролив, причем многие из этих судов связаны с Ираном; также Персидский залив смогли покинуть четыре газовоза, идущие в Индию.