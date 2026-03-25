Поиск

Израиль пытается нанести удары по максимуму целей в Иране из-за возможных переговоров

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля получила приказ нарастить насколько возможно интенсивность ударов по Ирану в связи с ожиданиями того, что вскоре могут стартовать переговоры по урегулированию конфликта в регионе, сообщает в среду The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Два израильских чиновника и два человека, знакомых с темой, сказали, что в связи со все возрастающей вероятностью переговоров США и Ирана израильские военные атакуют как можно больше целей, беспокоясь о скором прекращении войны", - информирует издание.

"Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ ускорить удары по Ирану в ходе напряженной встречи во вторник в бункере под штаб-квартирой военных в Тель-Авиве. Два источника сказали, что этому предшествовали брифинги высших военных чинов, включая глав ВВС и военной разведки по поводу того, какие цели можно поразить", - передает NYT.

По его данным, Нетаньяху отдал приказ в течение следующих 48 часов нанести максимальный урон иранскому оборонному потенциалу. Такое распоряжение поступило после того как израильское правительство получило копию предложения США в 15 пунктах по прекращению боевых действий. По словам собеседников газеты, этот план имеет самый общий вид, многие детали нуждаются в проработке, однако он встревожил Нетаньяху и его окружение, военных руководителей.

Так, по мнению израильского руководства, план не гарантирует, что ядерная и ракетная программы Ирана будут существенно урезаны. Как поясняет NYT, в израильском правительстве встревожены тем, что гипотетическое соглашение могут заключить, пока Израиль не выполнил намеченных военных целей.

Источники пояснили, что в Израиле также опасаются возможного объявления президентом США Дональдом Трампом переговоров в любой момент.

Ранее в среду CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников передавал, что Белый дом ведет подготовку к возможным переговорам в Пакистане в эти выходные с целью обсудить пути выхода США из конфликта с Ираном.

Хроника 28 февраля – 25 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

