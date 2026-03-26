Израиль оценивает операцию против Ирана как успешную даже при ее немедленном прекращении

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Операцию Израиля против Ирана, даже если ее остановить сейчас, можно оценить как успешную из-за нанесенного иранскому военному потенциалу урона, сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в израильской сфере безопасности.

"Представители израильской сферы безопасности заявили, что у хотя у Израиля еще есть цели для атак, можно считать операцию успехом, даже если ее прекратили бы прямо сейчас", - информирует издание.

"Израильские военные чиновники отметили, что они понимают - иранский военный потенциал нельзя ликвидировать за нынешнюю операцию. Но они сказали, что возможность Ирана угрожать Израилю, интересам США и их союзникам существенно сократились", - пишет газета.

WSJ сообщает, что в преддверии возможного начала переговоров Израиль сместил фокус своих авиаударов с попыток дестабилизировать власти Ирана на уничтожение его военной промышленности. На этой неделе израильское командование сообщало, что атаковало оружейные производства в Тегеране, в том числе по сборке морских крылатых ракет, предприятие по производству взрывчатых веществ и центр по созданию подлодок в Исфахане.

Издание напоминает, что Израиль начинал военную кампанию с уничтожения штаб-квартир и форпостов сил безопасности в Иране, затем переключился на удары по блокпостам и контрольно-пропускным пунктам в Тегеране и в других районах страны. Теперь Израиль подобные удары прекратил.

Хроника 28 февраля – 26 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Израиль США
Сын Мадуро назвал судебные слушания в отношении отца противоправными

Трамп заявил, что не сильно желает заключать соглашение с Ираном

Трамп заявил об отсутствии крайних сроков окончания операции против Ирана

Уиткофф видит шанс на соглашение с Ираном, если его власти объективно оценят ситуацию

Трамп заявил, что США закладывали на операцию в Иране от 4 до 6 недель

В Иране сообщили о передаче ответа на мирный план США через посредников

В НАТО заявили о продолжении поставок Украине наиболее важных военных грузов

Картаполов связал законопроект об использовании ВС России за рубежом с делом Бутягина

Военные Израиля сообщили о ликвидации командующего ВМС КСИР
