Израиль оценивает операцию против Ирана как успешную даже при ее немедленном прекращении

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Операцию Израиля против Ирана, даже если ее остановить сейчас, можно оценить как успешную из-за нанесенного иранскому военному потенциалу урона, сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в израильской сфере безопасности.

"Представители израильской сферы безопасности заявили, что у хотя у Израиля еще есть цели для атак, можно считать операцию успехом, даже если ее прекратили бы прямо сейчас", - информирует издание.

"Израильские военные чиновники отметили, что они понимают - иранский военный потенциал нельзя ликвидировать за нынешнюю операцию. Но они сказали, что возможность Ирана угрожать Израилю, интересам США и их союзникам существенно сократились", - пишет газета.

WSJ сообщает, что в преддверии возможного начала переговоров Израиль сместил фокус своих авиаударов с попыток дестабилизировать власти Ирана на уничтожение его военной промышленности. На этой неделе израильское командование сообщало, что атаковало оружейные производства в Тегеране, в том числе по сборке морских крылатых ракет, предприятие по производству взрывчатых веществ и центр по созданию подлодок в Исфахане.

Издание напоминает, что Израиль начинал военную кампанию с уничтожения штаб-квартир и форпостов сил безопасности в Иране, затем переключился на удары по блокпостам и контрольно-пропускным пунктам в Тегеране и в других районах страны. Теперь Израиль подобные удары прекратил.