Глава МИД Пакистана подтвердил, что между США и Ираном идут непрямые переговоры

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава пакистанского МИД Исхак Дар в четверг подтвердил информацию о том, что Пакистан осуществляет обмен посланиями между США и Ираном.

"В СМИ идут ненужные спекуляции на тему мирных переговоров для завершения конфликта на Ближнем Востоке. В реальности США и Иран ведут опосредованные переговоры через обмен сообщениями, который осуществляет Пакистан", - написал Дар в соцсети X.

Он отметил, что таким образом Иран получил от США предложения из 15 пунктов, над которыми сейчас раздумывают. Министр добавил, что инициативе с непрямыми переговорами оказывают поддержку Турция и Египет.

Дар добавил, что Исламабад продолжит предпринимать все усилия для достижения стабильности в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что США и Иран ведут переговоры. Портал Axios писал, что Вашингтон направил Тегерану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в свой черед уточнял, что в Тегеране рассматривают переданные Вашингтоном предложения, однако о диалоге речи нет.

Ожидается, что в ближайшее время в Исламабаде могут пройти переговоры между США и Ираном.

Хроника 28 февраля – 26 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
