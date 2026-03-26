Поиск

WP сообщила об опасениях стран Персидского залива об окончании войны на условиях Ирана

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Страны Персидского залива опасаются поспешного урегулирования конфликта вокруг Ирана на условиях Тегерана и выступают за решительное прекращение войны военными или дипломатическими методами, сообщает в четверг The Washingtom Post (WP).

"Саудовская Аравия и ОАЭ лоббируют решительное прекращение войны дипломатическими или военными средствами", - пишет газета со ссылкой на осведомленного источника, а также трех неназванных официальных лиц.

По информации издания, "союзники США в Персидском заливе, изначально настороженно относившиеся к войне, теперь опасаются поспешного урегулирования, которое сделает регион менее стабильным, чем месяц назад".

"Если Тегеран не согласится на жесткие ограничения его ракетных, беспилотных и ядерных программ, руководство Саудовской Аравии и ОАЭ будет готово поддержать эскалацию военной кампании, направленной на оказание давления для того, чтобы добиться уступок за столом переговоров", - отмечает WP со ссылкой на трех официальных лиц, двое из которых европейцы, а третий – из арабской страны.

Страны Персидского залива опасаются, пишет газета, что действия Тегерана по перекрытию судоходства в Ормузском проливе, разрушение цепочек поставок энергоносителей и атаки на энергетическую инфраструктуру в регионе могут привести к прекращению огня без каких-либо последствий для Ирана.

"Они не просят (президента США Дональда) Трампа немедленно обострить войну, но создать условия для достойного диалога после окончания войны", - цитирует издание европейского чиновника.

"Они хотят видеть Иран смиренным", - сказал высокопоставленный европейский чиновник. Он отметил, что арабские государства Персидского залива почти единодушны в этом стремлении. "Катар, Кувейт и Бахрейн поддерживают позиции Саудовской Аравии и ОАЭ, но воздерживаются от активного лоббирования администрации Трампа", - добавил чиновник.

США Иран ОАЭ Саудовская Аравия Кувейт Катар Бахрейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

