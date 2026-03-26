Уиткофф видит шанс на соглашение с Ираном, если его власти объективно оценят ситуацию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что шансы на заключение соглашения с Ираном есть, если в Тегеране осознают отсутствие других хороших альтернатив.

"У нас есть стойкое ощущение: если мы сможем убедить Иран, что мы находимся в точке перелома, без иных альтернатив для иранцев, кроме новых смертей и разрушений, то есть возможность для соглашения. Если его заключат, это будет замечательно для Ирана, всего региона, всего мира", - сказал он на заседании кабинета министров.

Со своей стороны шеф Пентагона Пит Хегсет, говоря о переговорах с Ираном, заявил, что американские военные, ожидая конца конфликта, "проводят свой собственный переговорный процесс, применяя для этого бомбы".

Ранее американский президент Дональд Трамп утверждал, что США и Иран ведут переговоры. В свой черед глава пакистанского МИД Исхак Дар подтвердил информацию о том, что Пакистан осуществляет обмен посланиями между США и Ираном, и что Исламабад направил Ирану предложение США из 15 пунктов.

В четверг агентство "Тасним" информировало, что Иран через посредников передал ответ на американское предложение об урегулировании конфликта и теперь ожидает ответа от Вашингтона.