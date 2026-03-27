Иранский дипломат заявил об отсутствии переговоров с США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар заявил, что, по его информации, никаких переговоров между Тегераном и Вашингтоном на данный момент не осуществляется, но некоторые соседние государства выразили готовность оказать содействие в их возобновлении.

"По той информации, которая у нас имеется, никаких переговоров на сегодняшний момент не проходит. Но, несмотря на это, некоторые соседние государства проявили интерес, желание оказать содействие в возобновлении переговоров", - сказал журналистам иранский посол.

По его словам, главная причина в том, что переговоры не проводятся, это недоверие Ирана к США.

"Мы в двух случаях были в переговорах с США, но они, нарушая эти переговоры, напали на нашу страну. Скорее всего, это уловка США - сказать, что проходят переговоры, для того, чтобы как-то контролировать рост цен на нефтяном рынке", - считает посол Ирана.

Отвечая на вопрос, участвует ли Россия в диалоге по возможному возобновлению переговоров, он сказал: "Я не знаю, играет ли роль сейчас Россия в переговорах Ирана и США. Но Россия является мировой державой. Но, насколько я знаю, сейчас никаких переговоров не проводится между Ираном и США".

Ранее американский президент Дональд Трамп утверждал, что США и Иран ведут переговоры. По словам госсекретаря США Марко Рубио, в переговорах достигнут определенный прогресс.