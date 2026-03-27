Иранский дипломат заявил об отсутствии переговоров с США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар заявил, что, по его информации, никаких переговоров между Тегераном и Вашингтоном на данный момент не осуществляется, но некоторые соседние государства выразили готовность оказать содействие в их возобновлении.

"По той информации, которая у нас имеется, никаких переговоров на сегодняшний момент не проходит. Но, несмотря на это, некоторые соседние государства проявили интерес, желание оказать содействие в возобновлении переговоров", - сказал журналистам иранский посол.

По его словам, главная причина в том, что переговоры не проводятся, это недоверие Ирана к США.

"Мы в двух случаях были в переговорах с США, но они, нарушая эти переговоры, напали на нашу страну. Скорее всего, это уловка США - сказать, что проходят переговоры, для того, чтобы как-то контролировать рост цен на нефтяном рынке", - считает посол Ирана.

Отвечая на вопрос, участвует ли Россия в диалоге по возможному возобновлению переговоров, он сказал: "Я не знаю, играет ли роль сейчас Россия в переговорах Ирана и США. Но Россия является мировой державой. Но, насколько я знаю, сейчас никаких переговоров не проводится между Ираном и США".

Ранее американский президент Дональд Трамп утверждал, что США и Иран ведут переговоры. По словам госсекретаря США Марко Рубио, в переговорах достигнут определенный прогресс.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Песков опроверг планы остановить поставки нефти по КТК для воздействия на США

Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

 Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

Главный торговый порт Кувейта подвергся атаке БПЛА

Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

 Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

Израиль нанес удары по центру Тегерана

Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

 Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

Подпись Трампа появится на американских купюрах

 Подпись Трампа появится на американских купюрах

Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

 Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

Трамп отложил удары по иранским электростанциям
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 469 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1117 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8819 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
