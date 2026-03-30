Трамп заявил, что Иран по большей части согласился с американским мирным планом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран согласился с большинством переданных через посредников требований Вашингтона для прекращения конфликта.

"Они выполнили большинство пунктов", - сказал Трамп журналистам на борту самолета.

По его словам, в Тегеране согласны с предложенным Вашингтоном планом.

"Они согласились с нами по плану. Мы запросили 15 пунктов и, по большей части, собираемся попросить еще пару вещей", - сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что США передали Ирану предложение из 15 пунктов по решению конфликта.