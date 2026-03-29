В ОАЭ заявили, что решение кризиса вокруг Ирана должно включать гарантии безопасности и компенсации

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Любое политическое решение кризиса вокруг Ирана нельзя оставлять без гарантий того, чтобы атак не было, и без выплат Тегераном за причиненный им ущерб, заявил в воскресенье советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

"Любое политическое решение в отношении иранской агрессии против стран Персидского залива должно предусматривать ясные гарантии для предотвращения нарушений соглашения, поддержку принципа отказа от агрессии, обязательные компенсации Ираном за удары по гражданским и жизненно важным объектам, а также по мирным жителям", - приводит его слова телеканал Al Arabiya.

По словам Гаргаша, в то время как страны региона пытались избежать нынешнего конфликта, Тегеран вводил их в заблуждение в отношении будущих намерений и пошел на "заранее спланированную агрессию" против них.

Ранее на этой неделе The Washingtom Post сообщала, что страны Персидского залива опасаются поспешного урегулирования конфликта вокруг Ирана на условиях Тегерана и выступают за решительное прекращение войны военными или дипломатическими методами.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В ответ иранские военные атаковали цели, в том числе на территории государств Персидского залива.

Хроника 28 февраля – 29 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });