В ОАЭ заявили, что решение кризиса вокруг Ирана должно включать гарантии безопасности и компенсации

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Любое политическое решение кризиса вокруг Ирана нельзя оставлять без гарантий того, чтобы атак не было, и без выплат Тегераном за причиненный им ущерб, заявил в воскресенье советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

"Любое политическое решение в отношении иранской агрессии против стран Персидского залива должно предусматривать ясные гарантии для предотвращения нарушений соглашения, поддержку принципа отказа от агрессии, обязательные компенсации Ираном за удары по гражданским и жизненно важным объектам, а также по мирным жителям", - приводит его слова телеканал Al Arabiya.

По словам Гаргаша, в то время как страны региона пытались избежать нынешнего конфликта, Тегеран вводил их в заблуждение в отношении будущих намерений и пошел на "заранее спланированную агрессию" против них.

Ранее на этой неделе The Washingtom Post сообщала, что страны Персидского залива опасаются поспешного урегулирования конфликта вокруг Ирана на условиях Тегерана и выступают за решительное прекращение войны военными или дипломатическими методами.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В ответ иранские военные атаковали цели, в том числе на территории государств Персидского залива.