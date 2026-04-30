В ЕС подтвердили готовность защищать Ормузский пролив, но не в условиях войны

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз выступает за дипломатическое решение иранского конфликта и готов в будущем участвовать в защите морского транспорта в Ормузском проливе, заявил на брифинге пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Ануар аль-Ануни.

"Мы поддерживаем регулярные и многократные контакты со всеми нашими партнерами в регионе и за его пределами, чтобы найти позитивный способ разрешения ситуации. Мы будем играть нашу роль в восстановлении свободного передвижения энергоносителей и товаров, когда для этого будут необходимые условия. Мы выступаем в поддержку дипломатических решений", - сказал он.

Аль-Ануни напомнил о военно-морской операции ЕС Aspides в Красном море. "Это наиболее быстрый способ защитить морской транспорт в регионе, и это было очень ясно заявлено на заседании Европейского совета. Государствам-членам была адресована просьба предоставить больше средств этой миссии", - изложил он позицию Европейской внешнеполитической службы.

Между странами ЕС нет единогласия в вопросе о перенаправлении из Красного моря в Ормузский пролив европейских кораблей, участвующих в миссии Aspides.