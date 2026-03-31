Страны Персидского залива уговаривают Трампа продолжить операцию против Ирана

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Страны Персидского залива в частном порядке убеждают президента США Дональда Трампа продолжать операцию против Ирана, указывая, что исламская республика еще недостаточно ослаблена, передает Associated Press со ссылкой на американских, арабских и израильских чиновников.

"Чиновники из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в частных беседах заявили, что не хотят прекращения военной операции (США в Иране - ИФ) до тех пор, пока не произойдут значительные изменения в иранском руководстве или резкое изменение поведения Ирана", - пишет агентство.

В публикации отмечается, что некоторые союзники США в регионе доказывают Белому дому, что сейчас предоставляется историческая возможность "раз и навсегда подорвать теократию в Тегеране".

Associated Press напоминает, что в странах Персидского залива находятся военные базы США, с которых в том числе Вашингтон осуществляет удары по Ирану.

Ранее в понедельник в Белом доме заявили, что Трамп нацелен на достижение соглашения с Тегераном до 6 апреля.

"Президент отмечал в своей публикации в Truth Social, что он хочет видеть соглашение в течение 10 дней. Времени остается все меньше. Несколько дней осталось. Мы посмотрим, что произойдет за оставшийся период", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме.

26 марта Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому США решили отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

При этом Штаты продолжают наращивать силы на Ближнем Востоке.