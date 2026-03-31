Поиск

Страны Персидского залива уговаривают Трампа продолжить операцию против Ирана

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Страны Персидского залива в частном порядке убеждают президента США Дональда Трампа продолжать операцию против Ирана, указывая, что исламская республика еще недостаточно ослаблена, передает Associated Press со ссылкой на американских, арабских и израильских чиновников.

"Чиновники из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в частных беседах заявили, что не хотят прекращения военной операции (США в Иране - ИФ) до тех пор, пока не произойдут значительные изменения в иранском руководстве или резкое изменение поведения Ирана", - пишет агентство.

В публикации отмечается, что некоторые союзники США в регионе доказывают Белому дому, что сейчас предоставляется историческая возможность "раз и навсегда подорвать теократию в Тегеране".

Associated Press напоминает, что в странах Персидского залива находятся военные базы США, с которых в том числе Вашингтон осуществляет удары по Ирану.

Ранее в понедельник в Белом доме заявили, что Трамп нацелен на достижение соглашения с Тегераном до 6 апреля.

"Президент отмечал в своей публикации в Truth Social, что он хочет видеть соглашение в течение 10 дней. Времени остается все меньше. Несколько дней осталось. Мы посмотрим, что произойдет за оставшийся период", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме.

26 марта Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому США решили отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

При этом Штаты продолжают наращивать силы на Ближнем Востоке.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Персидский залив союзники Дональд Трамп Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

Что случилось этой ночью: вторник, 31 марта

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Танкер поврежден неизвестным снарядом в 31 морской миле от Дубая

ЕС продолжает отбор газа из ПХГ - запасы упали до 28%

Майская Brent ушла в минус, июньский контракт продолжает дорожать

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Иранскую ракету сбили в воздушном пространстве Турции

Великобритания оштрафовала европейскую "дочку" Apple за платежи в пользу "Окко"

Brent подорожала до $115,12 за баррель

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8854 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1227 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
