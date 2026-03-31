Американским бомбардировщикам не разрешили сесть на Сицилии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Италия отказала Соединенным Штатам в использовании военной базы НАТО Сигонелла на острове Сицилия для переброски американских бомбардировщиков на Ближний Восток, пишет Corriere della Sera.

По плану Вашингтона, несколько бомбардировщиков должны были приземлиться на военной базе для дальнейшей отправки на Ближний Восток. Американская сторона сообщила об этом, когда самолеты уже находились в полете. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто инициировал запрет на прием самолетов, поскольку не были проведены предварительные консультации, как того требовали соглашения. Об отказе американским военным сообщил начальник итальянского Генштаба Лучано Портолано.