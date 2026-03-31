Американским бомбардировщикам не разрешили сесть на Сицилии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Италия отказала Соединенным Штатам в использовании военной базы НАТО Сигонелла на острове Сицилия для переброски американских бомбардировщиков на Ближний Восток, пишет Corriere della Sera.

По плану Вашингтона, несколько бомбардировщиков должны были приземлиться на военной базе для дальнейшей отправки на Ближний Восток. Американская сторона сообщила об этом, когда самолеты уже находились в полете. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто инициировал запрет на прием самолетов, поскольку не были проведены предварительные консультации, как того требовали соглашения. Об отказе американским военным сообщил начальник итальянского Генштаба Лучано Портолано.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
НАТО Ближний Восток Сицилия Италия Лучано Портолано Гуидо Крозетто США
Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

Что случилось этой ночью: вторник, 31 марта

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Танкер поврежден неизвестным снарядом в 31 морской миле от Дубая

ЕС продолжает отбор газа из ПХГ - запасы упали до 28%

Майская Brent ушла в минус, июньский контракт продолжает дорожать

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

