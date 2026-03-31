ВС Израиля планируют дойти в Ливане до реки Эль-Литани

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Израиль в рамках создания пояса безопасности для северных районов страны намерен взять под контроль территорию Ливана вплоть до реки Эль-Литани, заявил министр обороны Исраэль Кац. Об этом сообщает Ynet.

"Мы возьмем под контроль юг Ливана до Эль-Литани, приграничные деревни будут ликвидированы, - сказал он. - По завершении операции войска будут развернуты в зоне безопасности внутри Ливана, на рубеже обороны от противотанковых ракет, и будут контролировать всю территорию до реки Эль-Литани".

Возвращение более чем 600 тысяч жителей юга Ливана, эвакуировавшихся на север, будет строго запрещено к югу от Эль-Литани до тех пор, пока безопасность и защита жителей севера Израиля, граничащего с Ливаном, не будут гарантированы.

"Все дома в деревнях, прилегающих к границе в Ливане, будут уничтожены по образцу Рафаха и Бейт-Хануна в секторе Газе, чтобы раз и навсегда устранить приграничные угрозы для жителей севера", - сказал глава Минобороны.

