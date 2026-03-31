В Иране заявили об обмене сообщениями с США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Иран и США в настоящий момент не ведут переговоров, проходит только обмен сообщениями с изложением позиций сторон, заявил во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"То, что происходит - это не переговоры, а обмен сообщениями, которые напрямую передают сторонам "друзья в нашем регионе", - приводит слова Аракчи агентство "Тасним".

Глава МИД пояснил, что Иран получает сообщения, в том числе, от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. С иранской стороны процесс контролирует, в частности, Высший совет национальной безопасности.

Аракчи подчеркнул, что Тегеран пока что никак не реагировал на предложение США по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Также Иран не представлял ответное предложение.

Аббас Аракчи Иран США
