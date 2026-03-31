В Иране заявили об обмене сообщениями с США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Иран и США в настоящий момент не ведут переговоров, проходит только обмен сообщениями с изложением позиций сторон, заявил во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"То, что происходит - это не переговоры, а обмен сообщениями, которые напрямую передают сторонам "друзья в нашем регионе", - приводит слова Аракчи агентство "Тасним".

Глава МИД пояснил, что Иран получает сообщения, в том числе, от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. С иранской стороны процесс контролирует, в частности, Высший совет национальной безопасности.

Аракчи подчеркнул, что Тегеран пока что никак не реагировал на предложение США по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Также Иран не представлял ответное предложение.