Трамп считает, что только он может остановить войну в Иране

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он единственный сможет решить вопрос о прекращении огня между США и Ираном.

"Единственный, кто установит прекращение огня, - это я", - сказал он журналистам "на полях" ежегодного пасхального мероприятия в Белом доме.

Президент подтвердил, что установил для Ирана срок - 20:00 вторника по времени Восточного побережья США (03:00 мск среды) - чтобы согласиться на предлагаемую им сделку.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп также заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, будет участвовать в личной встрече для переговоров о конце войны с Ираном. Он подтвердил, что спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сейчас ведут переговоры со странами-посредниками по вопросу войны с Ираном.

"Они полностью едины, и все ведут переговоры вместе", - сказал Трамп.