Что произошло за день: понедельник, 6 апреля

Приговор бывшему губернатору Курской области, помощь Дагестану и вопрос продления безвиза c Китаем

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Все горняки, заблокированные в обесточенной шахте в ЛНР, подняты на поверхность. Никто не пострадал. Ранее стало известно об ударе ВСУ по территории шахты "Белореченская", в результате чего из-за аварийного отключения электричества под землей оставался 41 сотрудник шахты.

- Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках. Он также приговорен к штрафу в размере 400 млн рублей.

- Владимир Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков. Ситуация с паводком остается тяжелой: в Махачкале повреждено почти 3,8 тыс. домов, в городе ограничена подача воды. Обнаружены тела нескольких человек, в том числе пытавшихся проехать по затопленным дорогам. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

- Погиб глава разведки иранского Корпуса стражей Исламской революции Маджид Хадеми, сообщили в КСИР.

- Один из осужденных за теракт в Crocus City Hall покончил с собой в СИЗО. По данному факту проводится проверка.

- Среди погибших при крушении транспортного самолета Минобороны Ан-26 в Крыму 31 марта был командир смешанного авиационного корпуса Северного флота Александр Отрощенко.

- В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника. Такие выводы южнокорейская Национальная разведывательная служба сделала из участившихся появлений Ким Чжу Э на мероприятиях с отцом.

- Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год. Вопрос находится в межведомственной проработке, сообщили в МИД РФ.