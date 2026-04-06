Что произошло за день: понедельник, 6 апреля

Приговор бывшему губернатору Курской области, помощь Дагестану и вопрос продления безвиза c Китаем

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Все горняки, заблокированные в обесточенной шахте в ЛНР, подняты на поверхность. Никто не пострадал. Ранее стало известно об ударе ВСУ по территории шахты "Белореченская", в результате чего из-за аварийного отключения электричества под землей оставался 41 сотрудник шахты.

- Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках. Он также приговорен к штрафу в размере 400 млн рублей.

- Владимир Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков. Ситуация с паводком остается тяжелой: в Махачкале повреждено почти 3,8 тыс. домов, в городе ограничена подача воды. Обнаружены тела нескольких человек, в том числе пытавшихся проехать по затопленным дорогам. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

- Погиб глава разведки иранского Корпуса стражей Исламской революции Маджид Хадеми, сообщили в КСИР.

- Один из осужденных за теракт в Crocus City Hall покончил с собой в СИЗО. По данному факту проводится проверка.

- Среди погибших при крушении транспортного самолета Минобороны Ан-26 в Крыму 31 марта был командир смешанного авиационного корпуса Северного флота Александр Отрощенко.

- В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника. Такие выводы южнокорейская Национальная разведывательная служба сделала из участившихся появлений Ким Чжу Э на мероприятиях с отцом.

- Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год. Вопрос находится в межведомственной проработке, сообщили в МИД РФ.

Европейский манипулятор ERA останется на модуле "Наука" и войдет в состав РОС

Индекс МосБиржи подорожал до 2785 пунктов на котировках металлургов и нефтяников

На "Нижнекамскнефтехиме" найдены еще четыре жертвы пожара

Введены квоты на стипендии правительства для студентов в 2026/27 учебном году

Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения из-за атак ВСУ

Один из осужденных за теракт в Crocus City Hall покончил с собой в СИЗО

Суд по заявлению Альфа-банка признал банкротом экс-владельца банка "Югра" Хотина

Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках

Жителей пострадавших от наводнения районов Дагестана вакцинируют от гепатита А

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8917 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1405 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 87 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
