Президент Ирана сообщил о готовности 14 млн сограждан пожертвовать собой для страны

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Более 14 млн граждан Ирана присоединились к так называемой кампании "Джанфада", участники которой выражают готовность защищать свою страну, если потребуется - ценой собственной жизни, написал в соцсети Х президент Ирана Масуд Пезешкиан.

К сообщению президент добавил хэштег "Джанфада" ("самоотверженный", "жертвующий собой" - ИФ), тем самым показав, что говорит именно об иранцах, присоединившихся к кампании. Президент добавил, что сам готов "дальше жертвовать своей жизнью ради Ирана".

Власти Ирана запустили кампанию "Джанфада" 28 марта 2026 года. Агентство Tasnim тогда сообщило, что власти пошли на такой шаг, чтобы "ответить на угрозы и объявить о готовности народа Ирана защищать территорию страны". Для регистрации достаточно отправить сообщение на соответствующий номер или зайти на сайт кампании.

31 марта Tasnim сообщило, что около 5 млн человек присоединились к кампании. Число участников продолжало расти. О регистрации заявили такие политические деятели, как спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф и глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи.

Западные СМИ отмечают, что в настоящий момент неясно, является ли присоединение к кампании символическим жестом, показывающим готовность защищать страну, или влечет за собой присоединение участников к военным действиям.

По данным сайта Worldometer, в Иране проживает около 93 млн человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "После истечения срока у них не будет мостов, электростанций. Наступит каменный век", - сказал он.