Вэнс не увидел логики в позиции Евросоюза в отношении России и ее энергоресурсов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Будапеште, что не понимает подход европейских стран, которые считают Россию своей главной угрозой, но при этом за годы сформировали зависимость от ее энергоносителей.

"У нас есть некоторые разногласия с политическим руководством, в частности, европейских стран, которые говорят, что Россия - самая большая угроза для их нацбезопасности. Но почему европейцы при этом в свое время сделали себя в полной мере зависимыми от (...) такого поставщика энергоресурсов?" - сказал он.

"Если вы думаете, что Россия, энергетическая сверхдержава, является самой большой угрозой, то вы должны делать все возможное, чтобы поставить себя в доминирующее положение в сфере экономики и энергетики", - считает он.

Вице-президент США добавил, что Вашингтон по ряду тем "критикует европейские столицы, потому что хочет, чтобы Европа процветала".

"Мы думаем, что они совершают много ошибок", - подчеркнул он.