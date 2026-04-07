Пилотируемый лунный корабль Orion в пятницу вернется на Землю

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту после облета Луны в рамках миссии Artemis II в пятницу по американскому поясному времени вернется на Землю с приводнением в Тихом океане, сообщает NASA.

Корабль с экипажем, в состав которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, должен будет приводниться у побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего в 20:07 по времени Восточного побережья США (в субботу в 03:00 по Москве).

По данным NASA, корабль уже покинул зону притяжения Луны и в настоящее время находится примерно в 375 тыс. км от Земли.

Запуск корабля Orion был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в минувшую среду в 18:35 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:35 по Москве).