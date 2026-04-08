Поиск

Президент Ирана заявил, что прекращение боев в Ливане является частью договоренностей с США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что остановка боевых действий в Ливане - часть договоренностей с США, на основе которых планируется завершить конфликт в регионе, сообщает Arab news.

"Пезешкиан сказал премьеру, что прекращение огня в Ливане - важнейшее условие в рамочном соглашении из 10 пунктов с США", - информирует издание.

Ранее Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США, поскольку Вашингтон, согласно заверениям Тегерана, принял предложение Тегерана по урегулированию.

Однако неназванный представитель Белого дома затем сказал изданию The New York Times, что обнародованные Ираном предложения из 10 пунктов по урегулированию не являются тем планом, который США расценивают в качестве основы для диалога.

CNN также передавал со ссылкой на служащего Белого дома, что договоренности, на которые ссылался президент США Дональд Трамп, отличаются от версии Тегерана. Источник не уточнил, в чем заключались различия.

Трамп в среду заявил, что для американской стороны есть только один список базовых положений по теме ближневосточного урегулирования, и именно они будут стоять на повестке переговоров, в закрытом формате, с Ираном. Остальные перечни пунктов - домыслы, заключил президент.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ливан Масуд Пезешкиан Пакистан Шахбаз Шариф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

