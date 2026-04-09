Нетаньяху надеется на заключение прочного мирного соглашения с Ливаном

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху рассчитывает на то, что переговоры с Ливаном приведут к прочному миру.

По его словам, эти прямые переговоры должны привести к заключению исторического и долговременного мира. При этом он отметил, что Израиль продолжит действия против движения "Хезболла", и что, несмотря на переговоры, прекращения огня не будет.

Нетаньяху заявил, что на переговорах с Ливаном Израиль поднимет две основные темы: разоружение "Хезболлы" и достижение устойчивого мирного соглашения между двумя странами.

Ожидается, что переговоры начнутся на следующей неделе.

Новости по теме

Ливан не будет вести переговоры с Израилем без предварительного прекращения огня

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля

Власти Ирана заявили, что выведут управление Ормузским проливом на новый уровень

В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

 В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

Власти Израиля решили начать прямые переговоры с Ливаном

Рютте назвал невозможным вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем

Рост цен на нефть ускорился

 Рост цен на нефть ускорился

Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

 Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

 Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

Иранцы вышли на улицы почтить память Хаменеи спустя 40 дней после его гибели
