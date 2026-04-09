Нетаньяху надеется на заключение прочного мирного соглашения с Ливаном

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху рассчитывает на то, что переговоры с Ливаном приведут к прочному миру.

По его словам, эти прямые переговоры должны привести к заключению исторического и долговременного мира. При этом он отметил, что Израиль продолжит действия против движения "Хезболла", и что, несмотря на переговоры, прекращения огня не будет.

Нетаньяху заявил, что на переговорах с Ливаном Израиль поднимет две основные темы: разоружение "Хезболлы" и достижение устойчивого мирного соглашения между двумя странами.

Ожидается, что переговоры начнутся на следующей неделе.