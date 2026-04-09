Ливан не будет вести переговоры с Израилем без предварительного прекращения огня

Последствия ударов по Бейруту 8 апреля Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ливана не намерены вести какие-либо переговоры с Израилем без предварительного прекращения огня, сообщил в четверг телеканалу CNN неназванный представитель ливанских властей.

"Никаких переговоров под огнем не будет", - сказал собеседник телеканала.

Ливанская газета L'Orient Le Jour также сообщила, что в Бейруте считают, что любым переговорам должно предшествовать прекращение огня.

В Бейруте выступают за "пакистанскую переговорную формулу", которая предусматривает прекращение огня на две недели, после чего в течение 72 часов начались бы обсуждения.

Ранее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал распоряжение начать подготовку к прямым переговорам с Ливаном, отметив, что, несмотря на это, израильская армия не намерена прекращать боевые действия против ливанского шиитского движения "Хезболла".

Между тем, в канцелярии президента и МИД Ливана сообщили, что никаких официальных уведомлений об инициативе премьер-министра Израиля они пока не получали.