Поиск

Нетаньяху анонсировал переговоры с Ливаном после непростого разговора с Трампом

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - У президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялся "напряженный" телефонный разговор незадолго до того, как Нетаньяху анонсировал начало в ближайшем будущем прямых переговоров с Ливаном о прекращении огня, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телекомпании, это был как минимум третий на этой неделе разговор лидеров на тему Ливана. Так, во вторник Трамп и Нетаньяху разговаривали до того, как Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Тогда, по словам источника, Нетаньяху убеждал Трампа, что перемирие не должно распространяться на Ливан.

В канцелярии Нетаньяху в ответ на запрос CNN назвали такое описание разговора Трампа и Нетаньяху в четверг "фейковыми новостями" и добавили, что беседа прошла в дружественной атмосфере.

В Белом доме информацию комментировать не стали.

Накануне Трамп подтвердил ранее появлявшуюся информацию, что он попросил Нетаньяху снизить интенсивность израильских операций в Ливане. В свою очередь Нетаньяху заявил, что отдал распоряжение начать прямые переговоры с правительством Ливана.

Хроника 28 февраля – 10 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ливан США Израиль Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1552 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 118 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов