Нетаньяху анонсировал переговоры с Ливаном после непростого разговора с Трампом

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - У президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялся "напряженный" телефонный разговор незадолго до того, как Нетаньяху анонсировал начало в ближайшем будущем прямых переговоров с Ливаном о прекращении огня, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телекомпании, это был как минимум третий на этой неделе разговор лидеров на тему Ливана. Так, во вторник Трамп и Нетаньяху разговаривали до того, как Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Тогда, по словам источника, Нетаньяху убеждал Трампа, что перемирие не должно распространяться на Ливан.

В канцелярии Нетаньяху в ответ на запрос CNN назвали такое описание разговора Трампа и Нетаньяху в четверг "фейковыми новостями" и добавили, что беседа прошла в дружественной атмосфере.

В Белом доме информацию комментировать не стали.

Накануне Трамп подтвердил ранее появлявшуюся информацию, что он попросил Нетаньяху снизить интенсивность израильских операций в Ливане. В свою очередь Нетаньяху заявил, что отдал распоряжение начать прямые переговоры с правительством Ливана.