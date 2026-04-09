Тегеран подтвердил, что отправит делегацию в Исламабад на переговоры с США

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил, что иранская делегация едет в Исламабад для переговоров с США, сообщает в четверг "Тасним".

"Иранская делегация отправится на мирные переговоры в Исламабад", - приводит агентство слова Хатибзаде.

В то же время он заявил, что США должны выполнить свои обязательства и положить конец ударам Израиля по Ливану.

Хатибзаде отметил, что из-за этих событий Иран в ночь на четверг собирался выйти из режима прекращения огня. Однако, добавил заместитель министра иностранных дел, Пакистан сумел убедить Тегеран, что США имеют достаточно влияния на Израиль.

Ранее посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил, что иранская делегация приедет в Исламабад вечером в четверг. Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана.