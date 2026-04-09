В Тегеране назвали Ливан неотъемлемой частью перемирия с США

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Территория Ливана является частью согласованного США и Ираном прекращения огня, и нарушение этих соглашений повлечет за собой серьезные последствия, написал в соцсети спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

"Ливан и вся наша "Ось сопротивления", будучи союзниками Ирана, являются неотъемлемой частью перемирия", - указал он.

Галибаф напомнил, что ранее об этом заявлял премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, и выразил мнение, что сейчас менять условия перемирия уже нельзя. Он подчеркнул, что нарушение режима прекращения огня приведет к "серьезным последствиям", и призвал Израиль немедленно прекратить огонь.

Ранее 9 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в этой же соцсети, что удары по ливанской группировке "Хезболла" будут продолжены.

"Мы продолжим наносить удары по "Хезболле" везде, где потребуется, пока не вернем полное спокойствие жителям северной части Израиля, - пообещал он. - Любой, кто нападет на израильских граждан, подвергнется удару".

По словам Нетаньяху, в результате ударов Израиля 8 апреля был убит Али Юсуф Харши - личный секретарь и племянник лидера "Хезболлы" Наима Касема. В "Хезболле" пока не комментировали это заявление.

"Осью сопротивления" называют неофициальную коалицию во главе с Ираном, которая придерживается антиизраильских и антизападных взглядов. В нее входят различные группировки на Ближнем Востоке, в частности, базирующаяся на территории Ливана "Хезболла", удары по которой наносит Израиль.

Ранее Шариф заявил, что перемирие США и Ирана распространяется и на Ливан. Однако в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли это заявление. Президент США Дональд Трамп впоследствии сказал, что удары Израиля по Ливану являются темой, отдельной от договоренностей с Ираном.

Хроника 28 февраля – 09 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Ливан Пакистан США Мохаммад-Багер Галибаф
Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

 Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

Иранцы вышли на улицы почтить память Хаменеи спустя 40 дней после его гибели

Завершающий этап эвакуации сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" пока не отменен

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных

Беспилотник ВМС США провел разведку в районе Ормузского пролива

Лидеры ряда стран осудили израильские удары по Ливану

Пакистан вводит дополнительные меры безопасности перед переговорами США и Ирана

 Пакистан вводит дополнительные меры безопасности перед переговорами США и Ирана

Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

 Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 9 апреля

Трамп пригрозил Ирану "масштабной стрельбой" в случае несоблюдения соглашения
