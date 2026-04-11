"Хезболла" продолжает атаковать позиции израильских сил

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" продолжает наносить удары по израильским силам с помощью ракет и беспилотников, сообщает в субботу Al Jazeera.

"Группировка заявила, что ее бойцы атаковали скопление израильских военнослужащих в районе поселения Кирьят-Шмона на севере Израиля с использованием ракет и дронов", - отмечает телеканал.

Кроме того, по информации телеканала, "Хезболла" "нанесла удар по казармам Яара ракетным залпом".

Между тем, накануне телеканал CNN сообщил, что представители Израиля, Ливана и США готовятся к прямым мирным переговорам.

Собеседники CNN отметили, что в обсуждениях принимает участие посол США в Ливане Мишель Иса, посол Израиля в США Йехиель Лейтер и посол Ливана в США Нада Моавад.

По данным CNN, в рамках первого раунда стороны обсудят условия для начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном, при этом осложнением может стать требование Ливана о предварительном прекращении огня, в то время как Израиль намерен продолжать наносить удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".