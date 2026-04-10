Израиль отказал Франции в посредничестве на переговорах с Ливаном

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Израиль не желает допускать Францию к участию в переговорах с Ливаном, намеченных на следующую неделю в Вашингтоне, в качестве посредника, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильского чиновника.

Действия Франции за последний год, включая инициативы, направленные на ограничение способности Израиля вести боевые действия в Иране, а также полное отсутствие готовности предпринять конкретные меры для оказания помощи Ливану в разоружении движения "Хезболлы", привели к тому, что Израиль рассматривает Францию как ненадежного посредника, пишет газета.

Ранее Франция отказалась разрешить пролет через свое воздушное пространство американским самолетам, перевозившим оружие в Израиль. Кроме того, с тех пор как "Хезболла" возобновила обстрелы, президент Франции Эммануэль Макрон и другие высокопоставленные французские чиновники оказывают давление на Израиль, призывая его не вести наземную операцию в Ливане.

По информации газеты, в переговорах, которые, как ожидается, начнутся во вторник в Госдепартаменте США, примут участие посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер и посол Ливана в США Нада Хамаде Моавад. В качестве посредника выступит посол США в Ливане Мишель Исса.

Хроника 28 февраля – 10 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости по теме

Ормузский пролив в пятницу миновали четыре судна, в том числе танкер

Трамп в течение 24 часов поймет, удалось ли договориться с Ираном

Джон Керри сообщил о попытках Нетаньяху уговорить трех президентов США на войну с Ираном

Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

Песков заявил, что Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию

Politico узнало о недавней беседе Трампа с генсеком НАТО на повышенных тонах

Си Цзиньпин на встрече с лидером оппозиционной партии Тайваня заявил, что объединение неизбежно

Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов

У кого в Иране власть?

Лунный корабль Orion пролетел уже более половины пути до Земли
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1558 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов