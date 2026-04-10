Израиль отказал Франции в посредничестве на переговорах с Ливаном

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Израиль не желает допускать Францию к участию в переговорах с Ливаном, намеченных на следующую неделю в Вашингтоне, в качестве посредника, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильского чиновника.

Действия Франции за последний год, включая инициативы, направленные на ограничение способности Израиля вести боевые действия в Иране, а также полное отсутствие готовности предпринять конкретные меры для оказания помощи Ливану в разоружении движения "Хезболлы", привели к тому, что Израиль рассматривает Францию как ненадежного посредника, пишет газета.

Ранее Франция отказалась разрешить пролет через свое воздушное пространство американским самолетам, перевозившим оружие в Израиль. Кроме того, с тех пор как "Хезболла" возобновила обстрелы, президент Франции Эммануэль Макрон и другие высокопоставленные французские чиновники оказывают давление на Израиль, призывая его не вести наземную операцию в Ливане.

По информации газеты, в переговорах, которые, как ожидается, начнутся во вторник в Госдепартаменте США, примут участие посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер и посол Ливана в США Нада Хамаде Моавад. В качестве посредника выступит посол США в Ливане Мишель Исса.