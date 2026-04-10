Поиск

Израиль и Ливан начали подготовку к мирным переговорам

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Представители Израиля, Ливана и США проведут подготовку к переговорам 10 апреля, сообщил CNN израильский чиновник, знакомый с сутью дела.

Собеседники CNN отмечают, что в обсуждениях примут участие посол США в Ливане Мишель Иса, посол Израиля в США Йехиель Лейтер и посол Ливана в США Нада Моавад.

По данным CNN, на первом раунде стороны обсудят условия для начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном, при этом осложнением может стать требование Ливана о предварительном прекращении огня, в то время как Израиль намерен продолжать наносить удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

Израиль Ливан США Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

