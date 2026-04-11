Норвегия заявила, что Израиль обязан защищать гражданское население в Ливане

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Норвегия заявляет, что Израиль обязан защищать гражданское население, увеличивает гуманитарную поддержку Ливану на 30 млн норвежских крон (10 NOK/1 USD).

"Больно, что невиновные ливанцы пострадали. Помимо потерь и травм, с которыми сталкивается население, потребуется несколько лет, чтобы восстановить то, что Израиль разрушил всего за несколько недель. Мы ясно дали понять, что Израиль обязан защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - сказал в субботу министр международного развития Осмунд Аукруст.

Он отметил, что Норвегия в этом году уже внесла 236 млн норвежских крон в гуманитарную поддержку Ливану.

Дополнительная поддержка в 30 млн крон будет направлена в Фонд ООН для Ливана, Фонд населения ООН (UNFPA) в Ливане и Всемирную продовольственную программу (WFP), которые получат по 10 миллионов норвежских крон каждый.

Помощь предназначена для финансирования базовых потребностей, таких как жилье, медицинское обслуживание, денежные выплаты и защита, особенно детей и других уязвимых групп.