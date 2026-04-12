Axios назвал причины разногласий Ирана с США на переговорах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - США и Иран на прошедших в Исламабаде переговорах вели споры, в том числе из-за стремления Тегерана держать под контролем Ормузский пролив и не отдавать запасы обогащенного урана, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"По словам источника, знакомого с ходом переговоров, некоторые разногласия были вызваны требованием Ирана контролировать Ормузский пролив и его отказом отдать запас обогащенного урана", - информирует портал в воскресенье.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что, по его данным, разногласия сторон касались Ормузского пролива, иранской ядерной программы.

В свою очередь, представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что делегации Ирана и США не смогли найти решение двух или трех ключевых проблем. "Как и следовало ожидать, с самого начала нам не следовало рассчитывать, что соглашения удастся достичь за один прием. Ни у кого упований на такое не было", - сказал он.

Багаи выразил уверенность, что Тегеран продолжит контакты с Пакистаном и с другими дружественными ему странами.