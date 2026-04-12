Поиск

Axios назвал причины разногласий Ирана с США на переговорах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - США и Иран на прошедших в Исламабаде переговорах вели споры, в том числе из-за стремления Тегерана держать под контролем Ормузский пролив и не отдавать запасы обогащенного урана, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"По словам источника, знакомого с ходом переговоров, некоторые разногласия были вызваны требованием Ирана контролировать Ормузский пролив и его отказом отдать запас обогащенного урана", - информирует портал в воскресенье.

В миреИран и США на переговорах не решили два-три ключевых вопросаЧитать подробнее

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что, по его данным, разногласия сторон касались Ормузского пролива, иранской ядерной программы.

В свою очередь, представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что делегации Ирана и США не смогли найти решение двух или трех ключевых проблем. "Как и следовало ожидать, с самого начала нам не следовало рассчитывать, что соглашения удастся достичь за один прием. Ни у кого упований на такое не было", - сказал он.

Багаи выразил уверенность, что Тегеран продолжит контакты с Пакистаном и с другими дружественными ему странами.

Хроника 28 февраля – 12 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Исламабад Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 апреля

Иран и США на переговорах не решили два-три ключевых вопроса

США добиваются от Ирана долгосрочных обязательств по отказу от ядерного оружия

Вэнс заявил, что Иран на переговорах не принял условия США

США и Иран продолжат переговоры в воскресенье

Иран и США завершили третий раунд переговоров в Пакистане

США и Иран начали новый раунд переговоров

Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Президентом Ирака стал Низар Амеди

CNN узнал, что Иран и США ведут прямые переговоры в Исламабаде

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8979 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1596 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 121 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов