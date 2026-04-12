Собиравшиеся войти в Персидский залив два супертанкера повернули назад

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Супертанкеры Agios Fanourios I и Shalamar, шедшие без груза через Ормузский пролив в Персидский залив, развернулись назад, сообщает в воскресенье Bloomberg.

По данным агентства, эти два судна, а также супертанкер Mombasa B накануне вечером приблизились к проливу со стороны Оманского залива, подошли к иранскому острову Ларек. Перед тем, как лечь на обратный курс, Agios Fanourios I направлялся в Ирак, а Shalamar - к острову Дас в ОАЭ.

Причина смены маршрута экипажами двух судов пока неясна. Транспортная компания Eastern Mediterranean Maritime в Греции управляет танкером Agios Fanourios I, а танкером Shalamar - национальная компания Pakistan National Shipping Corp. Ранее Ирак и Пакистан получали разрешение от Ирана на прохождение судов.

Однако Mombasa B продолжил движение - между островами Ларек и Кешм, по одобренному Ираном морскому пути. О пункте назначения этого судна не сообщается. Судно Mombasa B связано с базирующейся в Южной Корее Sinokor Maritime Co.

Ранее стало известно, что переговоры США и Ирана в Исламабаде завершились без достижения соглашения, напоминает Bloomberg.

Хроника 28 февраля – 12 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
